«Вырезали самое главное». Буданов объяснил свои слова об убийствах россиян «в любой точке мира» 17 мая, 11:31 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, комментируя свои слова о том, россиян будут убивать «в любой точке мира», заявил, что имел в виду ликвидацию военных преступников.

По его словам, из его цитаты вырезали самое главное.

«Это порезанная версия. Из нее вырезали самое главное: россиян, военных преступников, которые совершили преступления против человечности, уголовные преступления вроде групповых изнасилований, изнасилований несовершеннолетних, убийств… Это о них говорилось. Из этой цитаты выброшено уточнение», — сказал он в интервью ISLND TV.

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Буданов добавил, что «как бы это плохо ни звучало», но он не имеет ничего личного против россиян.

«Я не имею ничего, как бы это плохо ни звучало, ничего личного против россиян. Они мне не нравятся. Я тоже это откровенно говорю… Есть доказанные факты. Человек есть преступник. Он должен быть наказан», — сказал он.



По его словам, ГУР сотрудничает с россиянами, которые против войны и «готовы к видоизменению России», но «откровенные подонки» в конце концов понесут заслуженное наказание.

«Но такие откровенные подонки… Это абсолютная правда, еще раз вам это подтверждаю, я не боюсь своих слов: такие случаи были и будут продолжаться. В любой стране мира эти люди в конце концов понесут заслуженное наказание. Заслуженным наказанием за такие деяния может быть только их ликвидация. Ничего другого я не рассматриваю. Это мое личное мнение. Я его придерживаюсь и буду воплощать в жизнь», — сказал он.

В интервью Yahoo News Буданов в ответ на просьбу прокомментировать возможную причастность Украины к убийству Дарьи Дугиной попросил «не продолжать эту тему».

«Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины», — сказал он.