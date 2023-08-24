«Выпали из графика». Буданов о своих прогнозах по освобождению Крыма 24 августа, 14:07 Кирилл Буданов (Фото:NV)

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов признал, что предыдущие прогнозы его ведомства по деоккупации Крыма не оправдались, но заверил: Украина идет к цели.

Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии.

«Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Но имеем, что имеем… Если посмотреть на Крым и на тот уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то вы поймете, что не с чем сравнивать по сравнению с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014 по 2022 год. То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем», — сказал Буданов.

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По словам главы ГУР, прогнозы базируются на фактах, цифрах, ходе событий, на прогнозах по показателям экономики и тому подобное. Однако есть реальность на поле боя, которая «оказалась менее интенсивной».

В опубликованном в конце января интервью The Washington Post Буданов сказал, что «мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой».



В апреле в интервью NV он, комментируя свой предыдущий прогноз, заявил, что «все идет по графику» и ВСУ зайдут в Крым до конца весны 2023 года.