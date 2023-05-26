Гогилашвили, Семенченко и эскортница. Буданов прокомментировал все публичные скандалы, связанные с его личностью 26 мая, 15:31 NV Премиум Трудные вопросы. Глава ГУР ответил на обвинения в его адрес (Фото:NV)

Глава ГУР рассказал о судьбе своего скандального товарища Гогилашвили, освобождении из СИЗО Семенченко и награждении Ксюши Манекен.

До войны глава ГУР Кирилл Буданов лишь однажды оказался в центре публичного скандала.

Об этом говорится в статье «Судьба разведчика № 1», которая была напечатана в № 2 журнала NV.

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В конце 2021 года журналисты проекта Схемы обнаружили, что начальник ГУР с женой подселился в дом к семье заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.