«Загадывай желание». В ГУР объяснили, что означает «взрывающийся» торт в видеопоздравлении Кирилла Буданова 7 сентября, 15:01 NV Премиум Глава ГУР Кирилл Буданов (Фото:Скриншот видео)

Руководитель ГУР неординарно поздравил страну и подчиненных с Днем военной разведки.

«Сюрпризы будут», — так объяснил NV появление оригинального видео с главным военным разведчиком страны Кириллом Будановым его подчиненный Андрей Юсов.

Коротенький 15-секундный видеоролик к сегодняшнему Дню военной разведки Главное управление разведки (ГУР) Минобороны выложило в Youtube и на своем сайте. В нем Буданов, сидя за столом в кабинете, задувает свечи на торте с эмблемой своего ведомства. Причем его выдох сопровождается грохотом артиллерийских выстрелов. Далее звучит мелодия Happy birthday to You, до того невозмутимый Буданов едва улыбается и в кадре появляется надпись «С днем военной разведки. Загадывай желание».

Видео дня

За 5 часов видео собрало 4,6 тыс. просмотров.

Торт в честь Дня Разведки / Фото: ГУР

Юсов не уточнил, кого именно ожидают «сюрпризы» от ГУР. Представитель разведки также не назвал конкретного автора идеи видеопоздравления от Буданова, сказав об этом лишь кратко: «Есть талантливые люди».

К сегодняшнему Дню военной разведки президент Владимир Зеленский присвоил главе ГУР звание генерал-лейтенанта. Первое высшее командное звание генерал-майора главный разведчик получил в апреле прошлого года.

11 июня этого года Буданов впервые попробовал себя в качестве «звезды» Youtube, став героем загадочного видео, — на протяжении 30 секунд он молча смотрел в камеру, а затем появляются титры «Дальше будет. Планы любят тишину».