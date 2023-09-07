«Загадывай желание». В ГУР объяснили, что означает «взрывающийся» торт в видеопоздравлении Кирилла Буданова
Глава ГУР Кирилл Буданов (Фото:Скриншот видео)
Руководитель ГУР неординарно поздравил страну и подчиненных с Днем военной разведки.
«Сюрпризы будут», — так объяснил NV появление оригинального видео с главным военным разведчиком страны Кириллом Будановым его подчиненный Андрей Юсов.
Коротенький 15-секундный видеоролик к сегодняшнему Дню военной разведки Главное управление разведки (ГУР) Минобороны выложило в Youtube и на своем сайте. В нем Буданов, сидя за столом в кабинете, задувает свечи на торте с эмблемой своего ведомства. Причем его выдох сопровождается грохотом артиллерийских выстрелов. Далее звучит мелодия Happy birthday to You, до того невозмутимый Буданов едва улыбается и в кадре появляется надпись «С днем военной разведки. Загадывай желание».
За 5 часов видео собрало 4,6 тыс. просмотров.
Юсов не уточнил, кого именно ожидают «сюрпризы» от ГУР. Представитель разведки также не назвал конкретного автора идеи видеопоздравления от Буданова, сказав об этом лишь кратко: «Есть талантливые люди».
К сегодняшнему Дню военной разведки президент Владимир Зеленский присвоил главе ГУР звание генерал-лейтенанта. Первое высшее командное звание генерал-майора главный разведчик получил в апреле прошлого года.
11 июня этого года Буданов впервые попробовал себя в качестве «звезды» Youtube, став героем загадочного видео, — на протяжении 30 секунд он молча смотрел в камеру, а затем появляются титры «Дальше будет. Планы любят тишину».