Взрывной торт. Буданов поздравил побратимов с Днем военной разведки оригинальным видео 7 сентября, 09:22 Кирилл Буданов (Фото:Скриншот видео ГУР)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поздравил боевых побратимов с Днем военной разведки в четверг, 7 сентября. Он поблагодарил их за службу.

ГУР показало видео, где Буданов задувает на торте свечи. После этого раздается взрыв.

«Успешные выполнения боевых задач в тылу врага, проведение специальных операций, освобождение заложников и пленных сделали бесценным вклад разведчиков в борьбу за суверенитет, территориальную целостность государства и свободу миллионов украинцев», — говорится в сообщении в Telegram.

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Среди последних успешных операций ГУР — высадка украинских бойцов в Крыму 24 августа. По данным разведки, удалось уничтожить 30 оккупантов и четыре катера. Также ГУР провело беспрецедентную спецоперацию под названием Синица, выманив в Украину российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем — он сдался ВСУ. Двух людей ликвидировали, а Украина, по словам разведки, получила уцелевший вертолет и много ценной информации, которая поможет в развязанной РФ полномасштабной войне.