Первый в списке. Буданов подал документы на поступление в аспирантуру Острожской академии на специальность Политология

13 сентября, 14:47
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Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Руководитель ГУР Кирилл Буданов подал документы на поступление в аспирантуру Острожской академии на специальность Политология, сообщило Суспільне Рівне.

Буданов — первый в списке поступающих. Формой обучения указана вечерняя.

Ректор Острожской академии, Герой Украины Игорь Пасечник заявил, что в связи с тем, что академию закончил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, девять боевых генералов и командующий 30-й армии, академия стала популярной.

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«Здесь есть достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру известные личности в Украине», — сказал он.

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По его словам, это еще не зачисление в аспирантуру, а пока рейтинг тех, кто допущен в аспирантуру. Приказа о зачислении еще нет.

Буданов получил военное образование в Одесском институте Сухопутных войск (2007), после окончания которого служил в подразделениях специального назначения Главного управления разведки Минобороны.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Абитуриенты ГУР Острожская академия Кирилл Буданов

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