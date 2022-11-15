Буданов рассказал о секретном «черном ящике»: он нанес РФ ущерб на миллионы долларов

15 ноября, 12:00
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Кирилл Буданов (Фото:gur.gov.ua)

Кирилл Буданов (Фото:gur.gov.ua)

Главное управление разведки Минобороны сообщило о реализации очередного проекта совместно с Фондом Вернись живым стоимостью в 40 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба ГУР, в октябре благотворители приобрели и передали ведомству оборудование, способное снизить наступательный потенциал России, но не раскрывали деталей совместного проекта.

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«Учитывая секретность, мы не можем раскрыть деталей этого сотрудничества, но его результаты точно отразятся на поле боя. По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем Black box, нанес России ущерб на миллионы долларов. Совместно с благотворителями и всеми небезразличными украинцами мы и дальше будем влиять на боевую способность врага», — отметил начальник ГУР Кирилл Буданов.

11 ноября президент Владимир Зеленский объявил сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. Он проходит на фандрейзинговой платформе UNITED24.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Разведка Кирилл Буданов Война России против Украины

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