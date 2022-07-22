«Планы и у нас есть». Буданов подтвердил, что России хочет атаковать Одессу в следующем году 22 июля, 20:51 Кремль нацелился на Одессу как на «главный стратегический приз на следующем этапе войны» (Фото:Alexandros Avramidis / REUTERS)

России планирует начать наступление на Одессу в 2023 году, но у Украины есть свои планы по этому вопросу, сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

«Я напомню украинскую пословицу — „дурень думкою багатіє“. Планы у них такие есть, планы и у нас есть. А что будет? Время покажет», — сказал он в эфире телемарафона.

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Он подчеркнул, что Украина решит все свои вопросы военным путем и будет восстанавливать территориальную целостность по состоянию на 1991 года.

«А Россия будет пытаться продолжать свои действия, это абсолютно нормально. Она страна-агрессор, страна-оккупант. Это для них естественно. Но ничего у них не получится», — подчеркнул он.

Журнал Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников сообщил, что в начале 2023 года Россия может начать новое масштабное наступление на Украину, чтобы захватить Одессу и юго-западное побережье, а также отрезать Украину от Черного моря, написал. Чиновники из США и ЕС считают, что Кремль нацелился на Одессу как на «главный стратегический приз на следующем этапе войны».

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