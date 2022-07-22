«Планы и у нас есть». Буданов подтвердил, что России хочет атаковать Одессу в следующем году

22 июля, 20:51
Кремль нацелился на Одессу как на «главный стратегический приз на следующем этапе войны» (Фото:Alexandros Avramidis / REUTERS)

Кремль нацелился на Одессу как на «главный стратегический приз на следующем этапе войны» (Фото:Alexandros Avramidis / REUTERS)

России планирует начать наступление на Одессу в 2023 году, но у Украины есть свои планы по этому вопросу, сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

«Я напомню украинскую пословицу — „дурень думкою багатіє“. Планы у них такие есть, планы и у нас есть. А что будет? Время покажет», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

Он подчеркнул, что Украина решит все свои вопросы военным путем и будет восстанавливать территориальную целостность по состоянию на 1991 года.

Читайте также:

В первые месяцы войны высадить десант в Одессе или захватить город с суши России не удалось (Фото:Reuters) Сакральная цель. Что известно о планах российского наступления на Одессу и шансах Украины его предотвратить

«А Россия будет пытаться продолжать свои действия, это абсолютно нормально. Она страна-агрессор, страна-оккупант. Это для них естественно. Но ничего у них не получится», — подчеркнул он.

Журнал Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников сообщил, что в начале 2023 года Россия может начать новое масштабное наступление на Украину, чтобы захватить Одессу и юго-западное побережье, а также отрезать Украину от Черного моря, написал. Чиновники из США и ЕС считают, что Кремль нацелился на Одессу как на «главный стратегический приз на следующем этапе войны».

https://www.youtube.com/embed/1lks-nKh0A4
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Одесса Разведка Кирилл Буданов

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Империя Путина идет ко дну. Что происходит?

Москва находится в затруднительном экономическом, демографическом, финансовом и военном положении

22 июля, 20:13
Мнения
Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Тяжелые решения НБУ и Минфина, а также плохие новости из Италии

В Украине на этой неделе вдруг прорвалась плотина экономических новостей

22 июля, 18:35
Мнения
Власти продолжают затягивать с назначением Александра Клименко прокурором САП (Фото:Укринформ, коллаж НВ)
Неудобный для Банковой /
Почему президент обещает назначение главы САП, а потом все идет не так
22 июля, 16:01
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X