В ГУР рассказали, что Буданов пережил более десяти покушений на жизнь 27 августа, 16:04 Кирилл Буданов (Фото:NV)

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более десяти покушений на жизнь, начиная с 2014 года.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью ISLND TV.

Юсов рассказал, что российские оккупанты с 2014 года более десяти раз пытались убить Буданова. Одна из попыток — это ракетный удар по офису ГУР после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.



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На вопрос журналиста о том, были ли удары РФ по ГУР эффективными, Юсов ответил, что ведомство ни разу не прекращало своей работы.



«ГУР Минобороны ни на один час, ни на одну минуту не прекращало своей деятельности. Все работали также и в месте постоянной дислокации ведомства. Это же касается командира и всей команды», — подчеркнул представитель ГУР.

По его словам, пропагандисты РФ часто пытаются придумать какую-то ложь о Буданове.

«Очень забавные были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то где-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то», — отметил он.

Ранее Буданов, комментируя покушения на себя в интервью Дмитрию Комарову, сказал: «Мне это нравится. Во-первых, это мера признания, это показывает, что я в принципе делаю свою работу правильно».