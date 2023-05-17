Буданов рассказал, что будут делать сторонники России после того, как украинские подразделения зайдут в Крым 17 мая, 12:08 Кирилл Буданов (Фото:www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

После того, как украинские подразделения зайдут в Крым, сторонники России покинут полуостров керченской паромной переправой, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

«Большая часть радикального пророссийски настроенного населения с приходом подразделений в Крым в любом формате — наступлении и так далее — первой же выйдет через паромную переправу в Российскую Федерацию. Никто здесь не останется», — сказал Буданов в интервью YouTube-каналу Різні Люди.

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На уточнение по поводу переправы, Буданов заявил, что «крымский мост не нужен».

«Они покинут эту территорию, там же не самоубийцы, поверьте. Это же видно по всем освобожденным территориям: где кричащие: Россия, приди? В России. Здесь не будет исключения», — сказал он.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина возьмет Крым без боя. По его словам, Украина не рассматривает чисто военное контрнаступление.