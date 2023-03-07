Буданов участвовал в освобождении поселка Русская Лозовая Харьковской области
Кирилл Буданов (Фото:Офис президента)
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лично принимал участие в спецоперации по освобождению поселка Русская Лозовая в Харьковской области в конце апреля 2022 года.
Об этом командир спецподразделения Kraken с позывным Вито рассказал Украинской правде.
Первыми в Русскую Лозовую заходили бойцы спецподразделения ГУР МО Украины Kraken. Зачистка длилась несколько дней. Россияне пытались несколько раз вернуть утраченные позиции, пока окончательно не отошли и не закрепились в поселке Питомник.
«Сейчас об этом можно говорить: на это задание приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм», — заявил командир спецподразделения.
ВСУ освободили населенный пункт Русская Лозовая 29 апреля 2022 года. По словам военных, он стратегически важен, потому что расположен на автомобильной трассе Харьков — Белгород.
В конце декабря Буданов посещал передовые позиции в районе Бахмута. Главный разведчик рассказывал о ракетном ударе по зданию ГУР в Киеве и заявил, что ему нравится «охота» на него со стороны РФ.