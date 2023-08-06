Буданов оценил темпы контрнаступления ВСУ 6 августа, 14:53 Украинский военный осматривает российский танк на деоккупированной территории в Запорожской области (Фото:REUTERS / Stringer)

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ВСУ на Бахмутском направлении продвигаются немного быстрее, чем на южном, но в целом контрнаступление не останавливается.



Об этом Буданов сказал в интервью болгарскому телеканалу bTV.

«Сложно, не буду скрывать, но это вполне понятно, потому что Россия за это время построила стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном оборонительные блокпосты. Самое главное, что наступление не останавливается, а продолжается. По моему мнению, на бахмутской линии оно идет немного быстрее, чем на юге, но время покажет», — сказал Буданов, оценивая контрнаступление ВСУ по просьбе журналистки.

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Болгарская ведущая также спросила у главы ГУР Украины, какую территорию Силы обороны отвоевали за 60 дней наступления и смогут ли они ее удержать.

«К сожалению, у меня нет сейчас перед собой карты, чтобы дать вам точный ответ, но я отвечу на вторую часть вашего вопроса. Можем ли мы удержать территорию, которую мы уже отвоевали — да, можем, и мы будем двигаться дальше», — ответил Буданов.

Два месяца контрнаступления: что известно об успехах ВСУ

8 июня некоторые западные СМИ, в частности Washington Post, писали, что Украина начала контрнаступление, сообщая об усилении атак ВСУ на линии фронта на юго-востоке страны. При этом СМИ писали о «значительных» потерях техники в одном из боев на юге.



В Минобороны Украины неоднократно заявляли, что объявления о начале контрнаступления не будет. В то же время 5 июня там заявили о переходе к наступательным действиям на некоторых направлениях и сообщили о «определенных успехах» ВСУ на Запорожском направлении.

10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что контрнаступление уже продолжается, но не стал уточнять направления движения войск.

Британская разведка сообщала, что ВСУ проводят крупные наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины.

В июне ВСУ удалось освободить несколько населенных пунктов на границе Запорожской и Донецкой областей, в частности Благодатное, Нескучное, Макаровку и Сторожевое, а также Пятихатки и Ровнополье.

Кроме того, 24 июня в Минобороны заявили о начале наступления по нескольким направлениям на востоке, где в частности были освобождены территории в Донецкой области, оккупированные еще в 2014 году.

В то же время спикер Минобороны Анна Маляр заявляла, что часть резервов ВСУ во время контрнаступления будет привлечена позже, и «главный удар еще впереди». Министр обороны Алексей Резников объяснил, что сейчас украинские военные проводят «подготовительную формирующую операцию».

Однако, некоторые западные СМИ, писали о том, что прогресс ВСУ «отстает от графика». Западные партнеры, комментируя вызовы контрнаступления, отмечали, что российские оккупанты успели построить оборонительные сооружения, в частности минные поля, на захваченных территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что достижения «медленнее, чем хотелось бы». Но при этом он подчеркнул, что на всех направлениях наступления есть движение вперед.

Западные СМИ в конце июля писали, что Украина изменила тактику контрнаступления после неудач на первом этапе.



Тогда же появились сообщения, что Украина начала новый этап контрнаступления, главный удар которого пришелся на юго-восток. Британская разведка отмечала обострение боев на юге в этот период.