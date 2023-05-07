Буданов рассказал, почему боевики Вагнера воюют эффективней, чем регулярная армия РФ

7 мая, 14:54
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Кирилл Буданов (Фото:NV)

Кирилл Буданов (Фото:NV)

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что боевики Вагнера воюют эффективнее, чем регулярная армия РФ, потому что они проходят подготовку.

Об этом сообщает YahooNews.

«В отличие от регулярных российских войск, Вагнер занимается подготовкой», — говорит Буданов.

По его словам, даже осужденные, которых ЧВК набирает из российских тюрем, проходят тренировки.

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«Именно поэтому результаты гораздо лучше, чем у обычной регулярной армии. Они наш враг, но нужно признать, что это враг, за которого не стыдно. Это несравнимо с уровнем регулярных войск. Они намного выше», — сказал он.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 193 тысячи военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

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