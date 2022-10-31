Ракетные удары по Киевской области: без света остался весь Бучанский регион 31 октября, 12:01 Из-за ракетных ударов Бучанский регион остался без света (Фото:AshrafChemban/pixabay.com)

Из-за российских ракетных ударов по объектах инфраструктуры обесточен Бучанский район в Киевской области.



Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в Facebook.

Аварийные службы работают в усиленном режиме, чтобы возобновить электроснабжение, отметил он.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

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Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.