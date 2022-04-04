Мир должен видеть. Журналист опубликовал видео семьи с детьми в Буче, которую российские оккупанты убили и пытались сжечь 4 апреля, 20:31 Цей матеріал також доступний українською Денис Казанский опубликовал видео с обгоревшими телами взрослых и детей (Фото:Денис Казанський / Telegram)

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал видео убитых российскими оккупантами жителей Бучи Киевской области.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛ СОДЕРЖИТ ФОТО ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ И ДРУГИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ



«На видео мертвые жители Бучи, сожженные дети и взрослые. Жертвы резни, устроенной российскими военными преступниками в Украине. Мертвые тела сейчас находят по всему городу. На пустырях, в расстрелянных автомобилях, в жилых домах», — написал он в Telegram-канале и подчеркнул, что Россия совершает в Украине геноцид.

Видео дня

Журналист увидел останки тел по меньшей мере трех взрослых и трех детей.

Казанский также опубликовал фото тел мирных жителей Бучи, которые россияне пытались сжечь, чтобы скрыть следы своих преступлений.



«Похоже, это семья с детьми. Пять-шесть человек. Трудно понять, сколько именно. Очевидно, сначала их убили в одной из расстрелянных машин, а потом хотели замести следы и избавиться от тел. Их тела лежат на пересечении улиц Старо-Яблонской и Ивана Франко».

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».



Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.



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