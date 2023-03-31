Зеленский вручил Буче отличие Город-герой и наградил защитников 31 марта, 17:22 Владимир Зеленский и мэр Бучи Анатолий Федорук (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Буче отличие Город-герой в годовщину освобождения от российских оккупантов — 31 марта.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Награду от Зеленского получил мэр Бучи Анатолий Федорук.

«Сегодня для меня честь вручить Буче — городу героев — почетное отличие, которое символизирует силу этого города, символизирует сложный путь, пройденный украинцами», — сказал президент.



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Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Зеленский принял участие в поднятии флага Украины на восстановленном флагштоке Мемориала памяти защитников. На этом месте 3 марта в прошлом году произошло большое сражение: подразделения ВСУ и добровольцы остановили колонну российской бронетехники, которая двигалась со стороны Бородянки и Ворзеля. Имея легкое вооружение, они почти сутки держали круговую оборону против россиян, которых было больше.

Вместе с президентом Молдовы Маей Санду, премьер-министрами Словакии Эдурадом Хегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем Зеленский посетил улицу Вокзальную, где 27 февраля 2022 года ВСУ остановили и уничтожили колонну российских войск, которая шла на Киев.



Также Зеленский вручил защитникам и их родным награды: ордена Золотая Звезда, ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, За мужество ІІІ степени, ордена Даниила Галицкого и медали За военную службу Украины, Защитнику Отечества, За безупречную службу ІІІ степени.

Фото: Офис президента

Войска РФ зашли в город под Киевом в первые дни большой войны против Украины. После побега российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022-го мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.