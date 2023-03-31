Годовщина освобождения. Зеленский вместе с лидерами четырех стран приехал в Бучу 31 марта, 14:28 Зеленский вместе с президентом Молдовы и премьерами Словакии, Словении и Хорватии посетили Бучу (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с молдавской коллегой Маей Санду, а также премьер-министрами Словакии, Словении и Хорватии посетили Бучу в годовщину освобождения города от оккупантов РФ, в пятницу, 31 марта.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Лидеры стран почтили память убитых россиянами жителей Бучи и установили лампадки к памятному кресту на месте захоронений. Церемония прошла возле церкви Святого апостола Андрея Первозванного и всех святых.

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Фото: Офис президента

На ней прозвучали имена 77 идентифицированных людей, похороненных в братской могиле возле храма, а также 11 военных, погибших в боях за Бучу.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Войска РФ зашли в город под Киевом в первые дни большой войны против Украины. После побега российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022-го мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

