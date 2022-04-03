«Убийцы, ублюдки, палачи». Зеленский об оккупантах РФ и их зверствах в Буче 3 апреля, 17:58 Цей матеріал також доступний українською На улицах Бучи лежат тела убитых русскими оккупантами украинцев (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовые убийства мирных жителей Бучи оккупантами из РФ. Он назвал российских военных «ублюдками и палачами».

«Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Сейчас. Россия пришла. Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи», — говорится в Telegram Зеленского.

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Бухарестский саммит НАТО в 2008 году называют «саммитом больших надежд» и «больших скандалов». В частности, на нем рассматривалось присоединение Украины к Плану действий по членству (ПДЧ), но решение не поддержала часть союзников. Тогда же во время разговора с американским президентом Джорджем Бушем российский диктатор Владимир Путин заявил, что «Украина — это сложное государство», и поставил под вопрос ее государственность.

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, разрушенные улицы Бучи «усеяны телами». Советник главы офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп.

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