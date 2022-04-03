Свидетельства геноцида. В Буче обнаружили десятки тел людей, убитых российскими оккупантами — ужасные фото, которые должен видеть мир 3 апреля, 14:25 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты замучили и убили сотни украинцев в Буче и других городах Киевской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

НВ публикует жуткие кадры из Киевской области, являющийся свидетельством геноцида россиян против мирного украинского народа.

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В Буче десятки тел расстрелянных мирных жителей лежат прямо посреди улиц. По данным правоохранителей, отступая, оккупанты оставили заминированными сотни трупов.

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

«Некоторые из них лежат с незрячими глазами, поднятыми в облачное украинское небо. Некоторые — лицом вниз на дороге. Еще один [мужчина] лежит с руками за спиной, связанными белой тканью, его украинский паспорт оставлен рядом с трупом», — описывает увиденное фотокорреспонденты Agence France-Presse.



Фото: Михаил Подоляк / Twitter

Фото: Mykhaylo Palinchak

Фото: Mykhaylo Palinchak

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Россияне беспощадно убивали местных, пытавшихся покинуть город на своих автомобилях.

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Оккупанты стреляли даже в людей, которые передвигались по городу на велосипедах и не несли никакой угрозы.

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Убитые гражданские в Буче лежат во дворах, у домов, под дорогой. У некоторых руки связаны за спиной, на телах признаки пыток. По словам очевидцев, оккупанты убивали молодых мужчин и просто тех, «кто им не понравился».

«Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Самые ужасные преступления нацизма снова в Европе. Это специально сделала россия», — пишет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Фото: Mykhaylo Palinchak

В освобожденной Буче военные обнаружили в братских могилах тела 280 горожан с завязанными руками.

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

В одной из таких братских могил нашли тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко, которую россияне вместе с мужем похитили 23 марта. Мужа Ольги нашли с признаками пыток под люком.

Фото: Михаил Подоляк / Twitter

Фото: Михаил Подоляк / Twitter

Вблизи Бучи обнаружили и небольшие могилы убитых местных жителей, похороненных, вероятно, своими соседями.

Фото: libkos/instagram

На Житомирской трассе найдены десятки сожженных автомобилей и изувеченные тела мирных жителей, которым оккупанты не дали шанса спастись от развязанной РФ войны.

Оккупанты стреляли прицельно в автомобили, безжалостно убивая людей, которые хотели убежать из собственных домов в безопасное место.

Фото: mpalinchakphoto / Instagram

Фото: Михаил Подоляк / Twitter

Фото: mpalinchakphoto / Instagram

Убитые россиянами гражданские лежат прямо посреди дороги в окрестностях Киева.

Фото: mpalinchakphoto / Instagram

Фото: mpalinchakphoto / Instagram

Фото: mpalinchakphoto / Instagram

Фото: mpalinchakphoto / Instagram

Фото: mpalinchakphoto / Instagram

Фото: mpalinchakphoto / Instagram

В 20 километрах от Киева у трассы под одеялом нашли 4—5 мертвых голых женщин, которых российские варвары свалили в кучу на автомобильных покрышках и пытались сжечь прямо на обочине дороги.

«Трудно даже представить, что перед смертью пережили эти женщины. Изнасилованные, измученные, сожженные…», — пишет фотограф Игорь Захаренко.



Фото: mpalinchakphoto / Instagram

В освобожденных от россиян городах на Киевщине полностью разрушена гражданская инфраструктура, магазины и жилые дома.



Местные жители, прожившие почти месяц под оккупацией, с облегчением встречают украинских военных, освободивших их от российских «освободителей».

Утром 24 февраля 2022 года российских диктатор Владимир Путин объявил о «специальной военной операции» в Украине, и российские войска, которые стягивались к украинским границам в течение четырех месяцев, пошли на полномасштабное вторжение на территорию Украины по всему периметру российско-украинской, а также белорусско-украинской границ.

Целью захватнической войны против Украины Путин объявил необходимость демилитаризации и денатификации Украины. На самом же деле российские войска разрушают гражданскую инфраструктуру в Украине, пытают, насилуют и убивают мирное население и депортируют из Украины жителей временно захваченных территорий.

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