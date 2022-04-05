Согласно снимкам спутника тела убитых в Буче появились, когда туда пришли российские оккупанты — NYT 5 апреля, 05:44 Цей матеріал також доступний українською Многие мирные жители в Буче были убиты более трех недель назад (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Анализ спутниковых снимков опровергает заявления России о том, что убийство мирных жителей в Буче произошло после того, как ее военные покинули город, сообщает The New York Times.



Обзор видео и спутниковых снимков изданием показывает, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские оккупанты контролировали город.

Видео дня

На одном видео, снятом членом местного совета 1 апреля, видно множество тел, разбросанных по улице Яблонской в Буче.

Спутниковые снимки, предоставленные NYT компанией Maxar Technologies, демонстрируют, что по крайней мере 11 из них находились на улице с 11 марта, когда Россия, по ее собственным словам, оккупировала город.

Чтобы подтвердить, когда появились тела и когда, вероятно, были убиты мирные жители, группа визуальных расследований издания провела анализ спутниковых снимков до и после. На кадрах видны темные объекты размером с человеческое тело, появлявшиеся на улице Яблонской в период с 9 по 11 марта.

Объекты появляются точно в том же положении, в котором тела были обнаружены после того, как ВСУ вернули Бучу под свой контроль, как видно из кадров от 1 апреля. Дальнейший анализ показывает, что объекты оставались в таком положении более трех недель.

На втором видео, снятом на улице Яблонской, видны еще три тела. Один лежит рядом с велосипедом, другой возле брошенной машины. На спутниковых снимках видно, что брошенные машины и лежащий рядом труп появляются между 20 и 21 марта.

Это лишь некоторые из гражданских тел, обнаруженных со 2 апреля. Associated Press опубликовало изображения по меньшей мере шести мертвых мужчин, лежащих вместе в задней части офисного здания, у некоторых руки связаны за спиной. Здание находится примерно в 1,5 км к западу от других жертв, найденных на улице Яблонской.

На расстоянии еще приблизительно 1,5 км фотограф из The New York Times обнаружил тело мужчины с огнестрельным ранением головы, лежащее рядом с велосипедом.

Постоянный представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя ранее пытался утверждать, что массовые убийства мирных жителей в Буче — это «инсценированная провокация» стран Запада.

Журналисты Bellingcat также проанализировали и разоблачили фейки российского режима о якобы «постановке» кадров из Бучи.



2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».



Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. Владимир Зеленский сказал, что количество погибших может быть намного выше.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.

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