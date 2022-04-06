Тела убитых в Буче лежали на улицах во время оккупации Россией — Минобороны Британии

6 апреля, 05:24
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Минимум восемь опознанных тел лежало на улицах Бучи 21 марта (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Минимум восемь опознанных тел лежало на улицах Бучи 21 марта (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Тела убитых людей лежали на улицах Бучи, когда та была оккупирована Россией, сообщает Министерство обороны Британии.

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Со ссылкой на спутниковые снимки от 21 марта разведка ведомства отмечает, что по меньшей мере восемь опознанных тел лежало на улицах города в этот день.

Видео дня
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1511424027394457611

Министерство обороны Великобритании напомнило, что российские войска держали в оккупации Бучу до 31 марта 2022 года.

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После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили не менее 340 человек.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Буча Война России против Украины

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