В Буче оккупанты уничтожили архив Вячеслава Чорновола — НСЖУ
Оккупанты расстреляли в Буче архив Вячеслава Чорновола (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
В Буче российские оккупанты расстреляли архив Вячеслава Чорновола.
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Об этом сообщает Национальный союз журналистов.
Архивы находились в семейном доме в Лесной Буче, местности города Буча.
По словам племянника Чорновола Богдана Плахотнюка, были уничтожены:
- частично архив Вячеслава Чорновола;
- все книги из бывшего Фонда Чорновола и более 60 полных комплектов десятитомника Чорновола;
- архив политзаключенного советской системы Николая Плахотнюка, кроме нескольких тетрадей, вылетевших при взрыве.
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