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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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По словам племянника Чорновола Богдана Плахотнюка, были уничтожены:

Архивы находились в семейном доме в Лесной Буче, местности города Буча.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов.

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