В Буче оккупанты уничтожили архив Вячеслава Чорновола — НСЖУ

20 апреля, 10:47
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Оккупанты расстреляли в Буче архив Вячеслава Чорновола (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Оккупанты расстреляли в Буче архив Вячеслава Чорновола (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

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В Буче российские оккупанты расстреляли архив Вячеслава Чорновола.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщает Национальный союз журналистов.

Архивы находились в семейном доме в Лесной Буче, местности города Буча.

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По словам племянника Чорновола Богдана Плахотнюка, были уничтожены:

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  • частично архив Вячеслава Чорновола;
  • все книги из бывшего Фонда Чорновола и более 60 полных комплектов десятитомника Чорновола;
  • архив политзаключенного советской системы Николая Плахотнюка, кроме нескольких тетрадей, вылетевших при взрыве.
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вячеслав Черновол Буча Война России против Украины

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