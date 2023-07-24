СБУ установила личности еще 11 россиян, которые расстреливали мирных жителей под Бучей

24 июля, 17:34
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Буча после освобождения от российских оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Буча после освобождения от российских оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

СБУ сообщила о подозрении еще 11 российским военным, которые, по данным следствия, расстреливали гражданские автомобили в селе Мотыжин Бучанского района в первые месяцы полномасштабной войны.

Пресс-служба СБУ сообщает, что речь идет военнослужащих первого взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии РФ (город Кяхта, республика Бурятия). Во время захвата поселка Мотыжин Бучанского района они проводили «карательные мероприятия», убеждены правоохранители.

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«В одном из таких „рейдов“ фигуранты двигались в колонне бронетехники России и открыли огонь по двум легковых автомобилям с мирными жителями. В результате вражеского обстрела погибли шесть украинцев — оба водителя и пассажиры», — добавили в пресс-службе.

В СБУ уточнили, что преступлениями оккупантов командовал командир отделения лейтенант Александр Рыбас.

По данным следствия, выполняли его указание:

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  • лейтенант Сергей Тихонько;
  • сержант Валех Еминов;
  • сержант Антон Буренок;
  • младший сержант Дмитрий Галсанов;
  • младший сержант Владислав Матвеев;
  • ефрейтор Роман Игумнов;
  • ефрейтор Захар Петров;
  • рядовой Геннадий Плотников;
  • рядовой Николай Бушуев;
  • военнослужащий Трофим Иванов.

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

Бучанская резня. Что известно о зверствах российских оккупантов в Киевской области

После бегства российских оккупантов из Киевской области в начале апреля 2022 года мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последним данным, в Киевской области после освобождения от российских захватчиков было обнаружено 1348 тел гражданских, погибших от рук оккупантов. Из них 500 тел нашли на территории Бучи. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Украина заявляет, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была преднамеренной. 14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

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В то же время Россия цинично отвергла обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Буче. Кремль распространяет пропагандистский тезис, что все фото и видео из Бучи и других городов в окрестностях Киева якобы были постановочными, а тела «специально разложили» на улицах городов для создания «картинки» для СМИ. Эту абсурдную версию поддерживают чиновники РФ на самом высоком уровне.

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Буча Войска РФ Военные преступления Военные преступления РФ

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