Страшная правда Бучи. Что сейчас происходит в городе, зверства в котором заставили вздрогнуть весь мир, — репортаж НВ 6 апреля, 19:28 Цей матеріал також доступний українською Жители многих домов в Буче писали на заборах, что здесь живут люди, чтобы защититься от обстрелов (Фото:Александр Медведев / НВ)

В Буче, пережившей зверства российской армии, каждый день находят все новые и новые тела убитых жителей. Живые делятся страшными воспоминаниями от пережитого.



5 апреля в Буче, возле супермаркета АТБ, от которого осталось разве что название и стены, собралась сотня местных жителей, — ожидали гуманитарную помощь.

Когда-то 40-тысячный уютный город Киевской области, где до войны был большой спрос на недвижимость, стал территорией, несущей на себе отпечаток ужаса. Российские оккупанты, контролировавшие его почти месяц, устроили настоящий террор против местного населения. И теперь о Буче знает весь мир.

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Юрий Снегирев, проживающий в современном местном жилом комплексе Континент, стоя возле АТБ, рассказал НВ о том, как россияне однажды вывели его из квартиры. Приставили к голове оружие, сказали, что убьют. И отпустили.

" А что это было?", - интересуюсь у мужчины.

Тот объяснил, что днем, между обстрелами, российским военным было нечего делать. И ради развлечения они запугивали местных.

Снегиреву повезло, что дальше запугиваний дело не пошло.

Житель Бучи Юрий Снегирев говорит, что россияне водили его на "расстрел" и отпустили / Фото: Александр Медведев / НВ

Бучанин видел, как однажды во двор его ЖК россияне завели молодого парня в оранжевом жилете и белой строительной каске. Того сначала прижали к забору, потом повели в одно из помещений, откуда он уже не вышел. «Вы сейчас все сами увидите: он там лежит, ему отрезали нос», — рассказывает Снегирев, ведя НВ на место убийства.

Но убитого там уже не было. «Сегодня с утра ездила «труповозка», собирала по городу тела, — наверное, и его забрали», — объяснил собеседник НВ, который все время держал под курткой свою собачку Кнопу.

Снегирев рассказал, как ему удалось выжить в городе, где до сих пор нет электричества, воды и газа. Ему повезло, что имел запасы яиц, и за 30 дней они с Кнопой съели 120 штук, — бучанин отваривал их над свечой.

Связи с внешним миром у него не было, ведь кроме того, что в Буче существует огромная проблема с мобильным сигналом, россияне отобрали у многих местных мобильные. Снегирев, например, на момент разговора с НВ не знал, в какой стране и в каком городе находится его жена, которой удалось уехать из Бучи, когда ситуация была уже очень серьезной.

В ЖК Континент, в котором проживает мужчина, пострадали все 600 квартир, рассказывает Андрей Страховский, владелец компании, которая строила этот комплекс. «Вот что после себя оставляет «русский мир»: разрушения и пакеты «Армия России», — говорит он, выворачивая характерный бумажный пакет с остатками российского сухпайка, который он нашел в своем разбитом и пустом офисе.

Волонтер и работник ритуальной службы Сергей Матюк уже месяц собирает в Буче тела погибших / Фото: Александр Медведев / НВ

Страховский приехал в Бучу уже после того, как оттуда ушли оккупанты, — посмотреть на масштабы разрушений. По его словам, большинство жителей комплекса все же выехали из города, когда начались активные военные действия, — осталось всего 12 человек. Квартиры мало того, что стоят с выбитыми окнами и трещинами в стенах, да еще почти все разграблены.

Выстрелы в голову

60-летняя Наталья Гарбузова, проживающая в частном секторе Бучи, вспоминает, как российские солдаты заходили в дом. Пришли 10 человек с автоматами, высадили окно, дверь хозяйка дома успела сама открыть, чтобы и их не выбили. В доме находились видеокамеры, их разбили и провели обыск всех помещений. «Искали оружие и молодых парней», – рассказывает женщина.

С ней в доме был ее муж, у которого как раз случился сердечный приступ. Супругов не трогали и после обыска враги ушли.

«А вот друга моего застрелили выстрелом в голову. Он жил на ул. Водопроводная, 64», – рассказывает Гарбузова.

Ее друг вышел днем на улицу. Вечером же были сильные обстрелы, поэтому его жена укрылась в подвале. Один из российских военных заглянул туда и спросил: «Здесь кто? Бросаю гранату». Женщина ответила, что одна в убежище и услышала в ответ – не высовывайтесь до утра.

А утром, когда она вышла на улицу, то увидела своего мертвого мужа – его убили выстрелом в голову.

«Он 5 суток так и пролежал на пороге, потому что здесь россияне были», - рассказывает Гарбузова.

Трое убитых во дворе частного дома в Буче / Фото: Александр Медведев / НВ

Сколько в Буче погибло людей, этого пока точно никто не знает. Например, соседа Гарбузовой, проживающего тоже в частном доме, не видно уже три недели. Зайти в его дом люди боятся, ведь он может быть заминирован. «Он либо пропал без вести, либо лежит там мертвый», – говорит собеседница НВ. И добавляет: «Если бы Путин пережил все, что мы, украинцы, здесь пережили. Он сидит там в своем бункере и командует только убивать нас».

Денис Монастырский, министр МВД, тоже приехавший осмотреть Бучу и поблагодарить спасателей за работу, объяснил НВ: «Сейчас мы видим огромное количество трупов, которые находят буквально ежеминутно. Мы понимаем, что нас ждут, к сожалению, очень страшные разоблачения».

В этот день в частных домах в Буче было обнаружено еще много мертвых людей.

Так, на улице Максима Ридзанича в одном из частных дворов фотографы НВ увидели тела трех местных жителей, которые еще не осмотрели правоохранители.

Необычная тишина

Елена — еще одна жительница Бучи, проживающая в частном секторе.

Женщина не уехала из города потому, что кроме мужа с ней живет еще старенькая свекровь, которая едва передвигается. Также у семьи две собаки. «Мы знали, что нужно продержаться. Была не надежда, а уверенность, что нас освободят», — говорит Елена.

Как и все местные, она под оккупацией готовила еду на костре. Сначала Елена пыталась подкармливать собак, которых оставили в городе выехавшие. Но очень скоро продуктовые запасы кончились. «А потом брошенные собаки пошли дальше в город и начали есть трупы», – рассказывает женщина.

Тела убитых в Буче / Фото: Александр Медведев / НВ

А 56-летний Дмитрий, проживающий на улице Вокзальной, которая теперь завалена разбитой и ржавой военной техникой врага, не выходил за пределы своего двора вплоть до освобождения. В доме подавляющее большинство времени находился на полу. «Мы лежали с отцом лицом вниз. Летит стекло, посыпался потолок, штукатурка, слетают двери с петель, а мы лежим на полу. Как нам удалось выжить, я не знаю», — говорит Дмитрий, стоя у забора двора.

Россияне тоже обыскали его усадьбу, высматривали молодых мужчин — и забрали мобильные телефоны. За пределы своего двора мужчина вышел 31 марта, уже после того, как россияне покинули город. В радиусе одного километра он насчитал 15 трупов мирных людей.

О том, что россияне ушли, Елена узнала по необычной тишине, поначалу очень напугавшей местных. К ней они еще не могут привыкнуть.

Братская могила

В районе улицы Ивана Франко, в частном секторе, стоит фургон с надписью Груз-200. Он приехал для того, чтобы забрать шесть тел, которые уже осмотрели правоохранители. Погибшие – двое мужчин и четыре женщины. Возможно, одно из тел принадлежит ребенку.

Кем были эти люди — эксперты установить пока не могут: от них остались только обгоревшие кости.

Андрей Страховский, владелец компании, строившей ЖК Континент, говорит, что повреждены все 600 квартир ЖК / Фото: Александр Медведев / НВ

Анатолий Небитов, начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области, объяснил: у этих людей нет признаков гибели от взрывных устройств или ракетно-бомбового удара. Зато у одной женщины точно есть огнестрельное ранение.

Предварительно полиция считает, что людей убили где-то неподалеку, а затем оккупанты попытались избавиться от тел: облили их зажигательной смесью и подожгли.

Обгоревшие останки убитых укладывают в крупные черные пластиковые пакеты трое волонтеров, исполняющих обязанности ритуальной службы. Один из них представляется Сергеем Матюком, киевлянином, который работает в Буче и с первых дней собирает по городу погибших.

Оккупанты якобы позволили ритуальной службе собирать трупы. Но все было относительно. «Мы в один переулок заезжаем – забираем. А в другом по нам стреляют. И они говорят, что они армия номер один, – да они армия номер последняя», — говорит Матюк.

Пока в городе находился противник, единственным местом захоронения убитых стала братская могила у церкви. «По-другому было никак», — объясняет мужчина, все это время выполнявший эту страшную работу.

В Буче до сих пор нет электики и газа, поэтому люди готовят еду на костре / Фото: Александр Медведев / НВ

Матюк говорит: обнародованные в СМИ данные, что в братской могиле похоронены 280 человек, соответствуют действительности. Сейчас тела свозят уже на городское кладбище. Оттуда их должны забрать в Киев на экспертизу и потом похоронить.

Всего, по расчетам Матюка, их Груз-200 забрал где-то 320-350 тел. Две трети из них — мужчины всех возрастов. Но были и женщины, и дети. Большинство из них были убиты выстрелами в голову. Есть много тел со связанными за спинами руками. «Каждый день ко мне обращаются чьи-то родные, ищут близких среди погибших», — рассказывает Матюк.

Но все документы, если у убитых те были с собой, он отдал на экспертизу в правоохранительные органы.

Сейчас волонтеры работают следующим образом: к ним приходят местные и сообщают адрес, по которому находится убитый. После этого Груз-200 выезжает на место, забирает тело и увозит на кладбище.

Но еще много людей похоронены во дворах, возле домов. Кто, как и когда из них погиб, это еще будут расследовать.

Буча, где нет электроснабжения, газа, воды, мобильной связи и интернета, продолжает оставаться опасным городом для выживших и избежавших зверств российских военных. Ведь здесь разбросано много взрывчатых веществ и мин.

75-летняя Валентина Трофимовна в разрушенном доме своей дочери в Буче / Фото: Александр Медведев / НВ

По словам Елены, в лесополосе Бучи постоянно подрываются на них собаки.

Монастырский пригласил в Украину международных экспертов-взрывотехников. Ведь только в одной Буче для них есть огромный объем работы. И это не единственный такой город в стране.

Несмотря на близкое расстояние до Киева – 30 км – Буча пока остается оторванной от мирной жизни. Но люди здесь уже получают гуманитарную помощь и радуются уже самому факту того, что живут.

«Мы пережили такой ад, это не передать словами», - говорит Гарбузова.

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