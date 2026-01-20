В Киевской области в результате российского обстрела погиб мужчина, повреждены две АЗС

В Бучанском районе погиб мужчина в результате российского удара (Фото: ГСЧС Украины)

В результате массированной атаки РФ в Бучанском районе Киевской области смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, не смогли спасти. Мужчина погиб на месте.

Об этом во вторник, 20 января, сообщили в Киевской ОВА.

Также в результате атаки РФ повреждены помещения двух автозаправочных станций.

«Страна-террорист в очередной раз подтверждает: ее целью являются мирные люди и гражданская инфраструктура. Враг сознательно терроризирует украинские города и села», — написали в ОВА.

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В ночь на 20 января российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами и шахедами. В городе прогремела серия мощных взрывов. Сообщалось о пожаре на территории складских помещений в Днепровском районе. Было известно об одном пострадавшем в результате удара.

На левом берегу столицы зафиксированы перебои со светом и водоснабжением.

20 января из-за сложной энергетической ситуации после массированного удара РФ в Киеве изменили движение метро. Как сообщал Кличко, без тепла в Киеве остались 5635 многоэтажек. Почти 80% из них — это дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января.