Воровали даже белье. Десятерых российских армейцев подозревают в мародерстве в Буче, это подразделение подчиняется Путину — полиция 2 июня, 15:47 Цей матеріал також доступний українською Десятерым российским армейцам объявили подозрения (Фото:www.npu.gov.ua)

Десятерым российским армейцам объявили подозрения, они обворовывали жилье жителей Бучанского района и почтой из Беларуси отправляли присвоенное имущество своим родственникам в страну-агрессор Россию.

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Об этом сообщает прессслужба Нацполиции.

В полиции заявили, что мародерили в том числе и военнослужащие росгвардии — «элитного подразделения», которое подчиняется российскому диктатору Владимиру Путину.

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По информации правоохранителей, именно они во время оккупации забирали имущество украинцев.



«При этом не гнушались ничем, ведь установлены факты присвоения не только финансовых сбережений, ювелирных изделий, компьютерной или бытовой техники, но даже… белья», — говорится в сообщении.

Полиция установила, что эти вещи оккупанты после отступления по почте отправили своим родственникам в Россию.



Результатом работы правоохранителей стало установление десятерых российских военных-мародеров, которым по согласованию с прокурорами Офиса генпрокурора сообщено о подозрении.

Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). За такие действия предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

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