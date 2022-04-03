«Россия хуже, чем ИГИЛ». Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств военных преступлений 3 апреля, 15:26 Цей матеріал також доступний українською На улицах Бучи лежат тела убитых российскими оккупантами украинцев (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и международные организации направить их миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать все доказательства военных преступлений российских военных против украинского народа. Соответствующий запрос уже отправили.



Об этом он заявил в эфире британского радио Times UK radio, сообщает внешнеполитическое украинское ведомство.



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По словам Кулебы, доказательства используют в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти зверства.



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«Мы все еще собираем и ищем тела, но счет уже пошел на сотни. Мертвые тела лежат на улицах. Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, а также уходя из них», — заявил глава МИД.



Он рассказал о массовых преступлениях российской армии в Украине, включая убийства, пытки, мародерство и изнасилования, констатировав, что «Россия хуже, чем ИГИЛ».

«Если раньше я говорил, что приложу максимум усилий для привлечения виновных к ответственности, то теперь я убежден, что это дело моей жизни, которым я буду заниматься до последнего вздоха, пока они все не понесут ответственность», — подчеркнул Кулеба.

Также он заявил, что россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев и войска РФ намеренно осуществили резню местных жителей в Буче. Министр призвал страны G7 ввести разрушительные санкции против Москвы уже сейчас.

3 марта Международный уголовный суд начал расследовать вторжение России в Украину.

2 апреля мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, разрушенные улицы Бучи «усеяны телами». Советник главы офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и в направление Житомирской трассы.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп.

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