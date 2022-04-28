Итальянская организация CESVI поможет восстановить разрушенную Россией Бучу 28 апреля, 06:46 Цей матеріал також доступний українською Зарубежные делегации каждый день видят разрушения, которые оставили российские войска (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Итальянская неправительственная организация CESVI будет содействовать восстановлению Бучи, которую разрушила Россия.



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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, который провел рабочую встречу с представителями итальянской неправительственной организации — генеральным менеджером Пьерсильвио Фаджано и старшим специалистом по чрезвычайным ситуациям, советником по вопросам безопасности Пьетро Фиоре.

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По словам чиновника, темой обсуждения стала ликвидация последствий российской агрессии на территории Бучи.

Он отметил, что практически ежедневно украинская сторона встречает на Киевщине зарубежные делегации, которые воочию убедились, какие разрушения оставляют после себя российские войска.

«Искренне благодарен, что слова поддержки подкрепляются практической помощью. В частности, итальянская организация CESVI выразила намерение способствовать восстановлению Бучи. Ожидаем, что благодаря этому город удастся восстановить в кратчайшие сроки», — резюмировал Павлюк.

Киевская область была полностью освобождена от оккупантов 2 апреля. Город Буча, которому президент Зеленский присвоил звание города-героя, стала одним из печальных доказательств жестокости русской армии.

После побега российских оккупантов из Киевской области стали понятны результаты их зверств, жертвами которых за 1,5 месяца стали сотни человек. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

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