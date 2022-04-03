«Люди плачут и ищут близких». Журналисты CNN рассказали о братской могиле в Буче

3 апреля, 23:29
Цей матеріал також доступний українською
Мирных жителей Бучи после зверств российских военных похоронили в братских могилах (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Мирных жителей Бучи после зверств российских военных похоронили в братских могилах (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Буче после зверств российских оккупантов журналисты CNN обнаружили братскую могилу. Местные жители рассказали, что в первые дни полномасштабной войны тела были похоронены на территории храма святого апостола Андрея Первозванного и всех святых УПЦ КП.

Команда телеканала увидела не менее десятка тел в мешках, сваленных в могилу, некоторые частично были покрыты землей. Жители города рассказали, что на месте большинство тел уже похоронены — это около 150 человек, преимущественно мирные жители, погибшие в боях под Бучей.

Видео дня

Война России против Украины — главные события 3 апреля

Как пишет CNN, землю на территории церкви, вероятно, двигали, поэтому вполне возможно, что там похоронено еще больше тел. Журналисты телеканала рассказали, что люди, находившиеся на месте братской могилы, плакали и искали тела погибших родных.

Читайте также:
Свидетельства геноцида. В Буче обнаружили десятки тел людей, убитых российскими оккупантами — страшные фото, которые должен видеть мир

Также CNN описывает улицы освобожденной Бучи после зверств оккупантов: кучи российской техники, большинство домов так или иначе повреждены, а значительное количество зданий полностью разрушены.

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами». Советник главы офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

Мировые лидеры шокированы преступлениями российских оккупантов, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в Украине создание механизма правосудия для расследования преступлений РФ.

Читайте также:

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп.

Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Буча Киевская область CNN Братская могила Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X