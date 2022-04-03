«Люди плачут и ищут близких». Журналисты CNN рассказали о братской могиле в Буче 3 апреля, 23:29 Цей матеріал також доступний українською Мирных жителей Бучи после зверств российских военных похоронили в братских могилах (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Буче после зверств российских оккупантов журналисты CNN обнаружили братскую могилу. Местные жители рассказали, что в первые дни полномасштабной войны тела были похоронены на территории храма святого апостола Андрея Первозванного и всех святых УПЦ КП.



Команда телеканала увидела не менее десятка тел в мешках, сваленных в могилу, некоторые частично были покрыты землей. Жители города рассказали, что на месте большинство тел уже похоронены — это около 150 человек, преимущественно мирные жители, погибшие в боях под Бучей.

Видео дня

Война России против Украины — главные события 3 апреля

Как пишет CNN, землю на территории церкви, вероятно, двигали, поэтому вполне возможно, что там похоронено еще больше тел. Журналисты телеканала рассказали, что люди, находившиеся на месте братской могилы, плакали и искали тела погибших родных.



Также CNN описывает улицы освобожденной Бучи после зверств оккупантов: кучи российской техники, большинство домов так или иначе повреждены, а значительное количество зданий полностью разрушены.



Here's what a CNN team on the scene of a mass grave in the Ukrainian town of Bucha saw https://t.co/VlOxZzsriW — Luke McGee (@lukemcgee) April 3, 2022

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами». Советник главы офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

Мировые лидеры шокированы преступлениями российских оккупантов, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в Украине создание механизма правосудия для расследования преступлений РФ.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.