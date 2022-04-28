CNN опубликовал новое видео из Бучи, которое подтверждает зверства российских оккупантов 28 апреля, 19:07 Цей матеріал також доступний українською Дрон зафиксировал российскую военную технику, российских солдат и тела убитых в Буче в середине марта (Фото:CNN)

Телеканал CNN опубликовал новое видео из Бучи Киевской области, которое подтверждает, что российские оккупанты убивали мирных жителей города, и разоблачает ложь Кремля.

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Корреспондент CNN Мэтт Риверс рассказал, что видео снято с дрона 12 и 13 марта и верифицировано телеканалом. На нем видны российская техника и российские военные рядом с телами убитых гражданских, лежащими на улицах. Эти же тела были найдены украинскими военными и иностранными журналистами после того, как Бучу освободили от российских оккупантов.



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«Мы знаем, что Россия контролировала Бучу 12 и 13 марта, мы знаем, что эти гражданские были убиты в Буче примерно в это время и что, когда украинские силы туда добрались, эти тела все еще оставались на улицах», — подчеркнул корреспондент.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В частности, в Буче обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



По данным на 23 апреля, после эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. Мэр города заявил, что 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.



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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.



Кремлевская пропаганда попыталась распространить фейк о том, что якобы мирные жители были казнены уже после отступления ВС РФ из города, однако спутниковые снимки подтвердили, что люди были убиты, когда туда пришли российские войска. Ложь россиян также разоблачили журналисты-расследователи Bellingcat.

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