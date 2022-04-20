Живая Буча. Как жизнь возвращается в пригороды Киева, которые оккупанты превратили в ад — репортаж НВ 20 апреля, 09:30 Цей матеріал також доступний українською Сергей работает в Буче ежедневно с 7-и утра до 7-и вечера, подготавливая дороги к ямочному ремонту (Фото:НВ / Александр Медведев)

Коммунальщики, волонтеры и спасатели расчищают улицы, восстанавливают коммуникации и возвращают понемногу нормальную жизнь в Ирпень, Бучу и Бородянку.

Ирпень

Утром в понедельник, 18 апреля, на недавно открытом временном мосту, соединяющем Киев и Ирпень, было довольно живо: машины двигались почти сплошным потоком в обе стороны. По дороге все они попадали в тяжелую тень, которую отбрасывала на насыпной путь массивная конструкция, — остатки стационарного моста, разрушенного во время боев.

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«Этот мост перевез 40 тыс. человек, которые эвакуировались из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля. Мы эту дорогу называли «по дороге жизни», — говорит мэр Ирпеня Александр Маркушин, стоя под старым мостом.

Рядом до сих пор молчаливыми свидетелями недавнего прошлого замерли разорванные пулями и осколками легковые автомобили, перевернутые минивэны. Среди них — и брошенная детская коляска.

Еще месяц назад здесь шли ожесточенные бои с российской армией, от которых по этому пути бежало мирное население.

На въезде в Ирпень можно увидеть кладбище тех авто, на которых жители города пытались скрыться от оккупантов. / Фото: НВ / Александр Медведев

Заглянув в прошлое, Маркушин сразу же пытается описать будущее. «Мы видим сейчас временный мост и проезжую дорогу. Но уже планируется делать мост с двух сторон, он будет разъезжаться, — рассказывает он. — Сначала одну сторону сделают, и там будет проезд, потом другую».

НВ встретил городского голову Ирпеня случайно — тот приехал на совещание с представителями дорожных и коммунальных служб.

По словам одного из них — Руслана Ничика, начальника службы автомобильных дорог Киевской области, постоянный мост реально построить за 8−10 месяцев. «Архитекторы будут делать несколько вариантов и мы согласуем, какой нам целесообразно сделать», — пояснил он.

Дорожная техника на временном мосту недалеко от Ирпеня / Фото: НВ / Александр Медведев

Разложив карту местности в строительном вагончике, мэр и остальные присутствующие некоторое время обсуждали судьбу будущего мостового перехода, а также мемориала, который планируют построить здесь же.

«Может, все-таки, сначала стоит сделать дорогу-мост, а потом думать о памятниках?», — поинтересовалось НВ у Маркушина. На что мэр уверенно ответил, что обо всём нужно думать одновременно.

По его словам, Ирпень — некогда очень комфортный 60-тысячный город, разрушен, по меньшей мере, на 50%: пострадало огромное количество местных многоэтажек, некоторые из которых специальная комиссия уже признала непригодными для жизни.

Но самого мэра сейчас волнуют другие вопросы — нужно возобновить в Ирпене подачу электроэнергии, воды и газа. «Часть города уже запитана электроэнергией, на этой неделе планируем подать воду. И работает газовое хозяйство», — отчитывается он.

Мэр Ирпеня Александр Макрушин (в центре) на совещании по поводу строительства постоянного моста / Фото: НВ / Александр Медведев

В Ирпень не спешат возвращаться его жители, и мэр вполне понимает их. Он и сам не советует этого делать, пока не отлажены хотя бы коммуникации.

И хотя город уже открыт, но большинство местных если и едут сюда, то лишь для того, чтобы оценить состояние собственного жилья. Задерживаться никто особо не желает.

Маркушин вспоминает, что в первые дни апреля, после ухода российских войск, только по трем улицам города можно было передвигаться безопасно. Но с помощью Укравтодора, волонтеров и специалистов из других городов, предоставивших свою коммунальную технику, Ирпень сегодня удалось расчистить для проезда.

«В первый раз, когда я обратился через ФБ и свой телеграмм-канал к людям с просьбой о помощи, за несколько дней записалось более 10 тыс. волонтеров, желающих помочь», — рассказывает мэр.

Он добавляет, что как только вопрос света, воды и газа будет решен, местные власти приступят к замене выбитых окон и ремонту поврежденных крыш.

После этого мэр прощается и уходит по делам. А НВ заезжает в город.

Ирпень поражает малолюдностью и масштабными, ужасающими разрушениями всего и вся.

Но дороги расчищены, а у электрических столбов работают ремонтные бригады.

НВ не задержался в городе, проследовав дальше — в истерзанную россиянами Бучу.

Буча

Заезжая в некогда 28-тысячную Бучу со стороны Ирпеня, НВ сразу направился на улицу Вокзальная.

Именно ее фотоснимки попали на первые полосы большинства ведущих мировых СМИ — улочка, забитая порыжевшей сожженной вражеской техникой, черная от пыли и остатков войны. Проехать по ней было невозможно, — там работали пиротехники ГСЧС, которые обезвреживали взрывные устройства.

Сейчас Вокзальная открыта для прохода и проезда. Асфальтовое покрытие разбито, с обеих сторон — разрушенные заборы и дома. Но это однозначно мирная улица, на которой с утра до вечера работают дорожные службы.

Александр, мастер компании Автомагистраль Киевской области, рассказал НВ: их задача — убрать улицы Бучи и сделать везде ямочный ремонт асфальта.

Его коллега Сергей Караман, продолжая расчищать лопатой дорогу, объяснил, что работает в Буче уже 5-й день с семи утра до семи вечера.

Ночуют ремонтники за Гостомелем. «Работы много, очень много», — говорит Караман.

Он родом из Волновахского района Донецкой области. Там, под российской оккупацией, остались его родители, что заставляет рабочего волноваться, ведь в регионе усилились обстрелы: Россия начала второй этап войны.

А в Буче Караман убирает то, что осталось от первого этапа.

Но война все равно недалеко ушла от этих мест — ее холодное дыхание остается. Несмотря на то, что улицы города уже расчистили и появилась мобильная связь, здесь продолжают хоронить жертв российских военных.

В Буче продолжают хоронить людей, погибших во время оккупации / Фото: НВ / Александр Медведев

В день, когда НВ побывал в Буче, на кладбище прощались с одним из погибших.

Бородянка

В Бородянке, 12-тысячном поселке, расположенном уже за Бучей, в 50 км от столицы, признаков возвращения к мирной жизни пока совсем мало. Так же мало здесь и людей.

Бородянка апокалиптична: почерневшие от пожаров многоэтажки с провалами размером в целый подъезд со всех сторон окружены горами обломков. Их разбирали спасатели, извлекая из подвалов домов мертвых.

Экскаватор на одной из улиц Бородянки, где продолжают разбирать завалы / Фото: НВ / Александр Медведев

«А почему у Шевченко дырки в голове?», — спрашивает мальчик Дима у своего дедушки, глядя на уцелевший памятник Тарасу Шевченко в центре поселка.

Кобзарю россияне прострелили лоб и висок.

Дима и его дедушка катаются на велосипедах по Бородянке. Им повезло: дом старика находится в частном секторе и почти не пострадал. Внук заехал навестить деда впервые после освобождения поселка, поэтому его интересует почти все.

Одна из немногих хороших новостей для Бородянки — недавно сюда завезли небольшие модульные домики, в которых смогут жить спасатели и волонтеры. Но пока все они пустуют.

Еще одна хорошая новость — центральная районная больница вновь заработала: туда вернулся главный врач Игорь Чебышев.

До войны под его руководством работали 300 человек медперсонала. Теперь — всего 50. Но сотрудники продолжают прибывать.

Больница сейчас больше похожа на склад гуманитарной помощи от разных благотворительных организаций. Лекарства есть, говорит главврач, но кадров не хватает.

Персонал и всех больных его медучреждения эвакуировали из города 2 марта, когда Бородянка уже страдала от авиаударов. 3 марта 30 человек из соседних домов, попавших под обстрел, попросились укрыться в больнице. Позже им удалось эвакуироваться через зеленый коридор. Чебышев тоже уехал из оккупированной Бородянки, а после ее освобождения вернулся.

Врач не впервые столкнулся с российской агрессией — в 2014 году Чебышев руководил работой Старобешевской центральной районной больницы в Донецкой области. Именно туда привозили украинских раненых из Иловайского котла.

Но об этой истории Чебышев вспоминает неохотно.

«У нас хорошие новости: со вчера мы со светом, нам обещают воду, в следующий понедельник планируем возобновить работу стационара», — возвращает разговор в сегодняшний день главврач.

Больнице также удалось провести кислород и развернуть малую операционную. Но всех тяжелых больных здесь пока только стабилизируют, а затем отправляют в Киев.

Врач Игорь Чебышев говорит, что на следующей неделе в Бородянке заработает стационар / Фото: НВ / Александр Медведев

А вот семейные врачи в поселке уже работают.

«В Бородянке люди ждут восстановления инфраструктуры, водоснабжения, готовы вернуться», — говорит на прощание Чебышев. И хотя в его голосе чувствуется грусть, добавляет: «Я думаю, мы справимся».

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