Надо брать! Главные факты о гусеничных БТРах Spartan, на которые собирает деньги фонд Притулы 2 ноября, 14:20 Сюжет БТР вооружен одним 7,62-мм пулеметом L37A1 и может иметь четыре дыморазрядника с каждой стороны. (Фото:eurosolidarity.org)

2 ноября фонд Сергея Притулы объявил о намерении собрать 200 млн грн на 50 британских гусеничных БТР Spartan, необходимых украинским военным при ухудшении погодных условий, что снизит возможности использования колесной техники.

НВ приводит главные факты о БТРах Spartan, крупнейшая партия которых с начала войны может скоро быть передана ВСУ.

Главные характеристики

БТРы FV103 Spartan — вариант БТР семейства Combat Vehicle Reconnaissance (рус. — боевая гусеничная машина разведки), разработанного британской компанией Alvis в 1960-е годы. FV103 Spartan был разработан на десятилетие позже.

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На вооружение британской армии он был принят в 1978 году. К середине 2009 года они были заменены на командные и связные машины Panther.

БТР Spartan может перевозить до семи человек, в том числе троих членов экипажа. Их используют для перемещения специализированных команд, например, зенитно-ракетных групп, разведывательных групп и команд управления минометным огнем.

БТР вооружен одним 7,62-мм пулеметом L37A1 и может иметь четыре дыморазрядника с каждой стороны.

Есть также противотанковый вариант Spartan под названием FV120 Spartan MCT, вооруженный противотанковыми ракетами MILAN. Эта версия Spartan имеет двухместную башню и две противотанковые легкие пехотные ракеты MILAN на стартовых позициях, а еще 11 можно перевозить внутри.

Spartan оснащен бензиновым двигателем 4.2 xk jaguar.

Длина бронеавтомобиля составляет 5,16 метра, а ширина — 2,48 метра. С дорожным просветом 0,33 метра, бронетранспортер имеет высоту 2,63 метра. Spartan имеет боевой вес 10670 килограммов. Он может развивать максимальную скорость 96 км/ч и имеет запас хода 510 километров.

Spartan в Украине

В июне издание Defence Express писало, что Британия должна передать Украине 35 гусеничных БТР FV103 Spartan. 9 июля телеграмма-канал @horevica сообщил, что они уже прибыли в Украину, и опубликовал фото Spartan в районе Бахмута.

Еще несколько бронемашин семейства Combat Vehicle Reconnaissance, включая FV103 Spartan, в октябре приобрел для украинских военных пятый президент Украины Петр Порошенко.

«6 таких машин мы уже закупили и они готовы к отправке в Украину. А еще в 8 должны заменить аккумуляторы и подготовить для отправки в штурмовой батальон», — говорил Порошенко.



Кроме Spartan Порошенко продемонстрировал приобретенные FV105 Sultan и FV104 Samaritan.

Партия в 50 Spartan, которую планирует приобрести на собранные средства Притула, может стать крупнейшей партией этих БТР в Украине.