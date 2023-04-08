Притула рассказал, сколько Спартанов и других БТР его фонд уже завез в Украину 8 апреля, 08:11 Один из БТРов, приобретенных фондом Сергея Притулы (Фото:Благотворительный Фонд Сергея Притулы / Serhiy Prytula Charity Foundation via Facebook)

Волонтер и политик Сергей Притула в интервью Radio NV рассказал, сколько Спартанов и других БТР его фонд уже завез в Украину.

"97 из 101", - ответил Притула на вопрос Radio NV, сколько из законтрактованной его фондом бронетехники уже в Украине.

Волонтер уточнил, что БТРы уже распределены между бригадами, но занимавшееся ее распределением командование Сухопутных войск еще не позволяет рассказывать детали об этом.

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«Свое обещание перед людьми по количеству БТРов линейки Спартан мы выполнили и перевыполнили. Их 66 единиц, это Спартаны для десанта. Это 4 Samaritan – медико-эвакуационные БТРы. Это Sultan – командные машины. И это Samson – ремонтно-эвакуационная техника. Остальные мы добирали разными видами бронетехники», — рассказал он.

Притула уточнил, что, помимо Спартанов, больше всего его фонд закупил бронетранспортеров FV432, предназначенных для перевозки огневых групп, в которые может поместиться даже больше десанта, чем в Спартаны.

Кроме того, фонд волонтера закупил ремонтно-эвакуационную машину FV434, определенное количество Stormer, на которые можно устанавливать ЗРК и многофункциональный БТР Shielder.

"Там можно поставить как противотанковую установку, как миномет, сделать кочующим, условно говоря, и многое другое", - рассказал он о последнем БТР.

Притула пообещал, что если будут одобрительные отзывы от военных, его фонд продолжит контрактирование бронетехники, но, возможно, не в таких масштабах.

«Важно отметить, что мы не просто закупили эту технику и передали. Мы очень внимательно следили за подготовкой этой техники к отправке. И когда техника зашла в Украину, мы наняли из Британии человека, имеющего опыт около 25 лет работы с этим типом бронетехники. Не буду говорить, куда съехались представители бригад и подразделений — механики, водители, командиры экипажей, ремонтники. Часть техники распределилась на подразделения, но часть оставили на полигоне для того, чтобы все они изучили ту номенклатуру, изучили эти бронемашины. Фонд оплатил работу этого инструктора. Учения уже закончились. То есть машинки думаю, что уже где-то может и есть на линии фронта», — добавил он.

По словам волонтера, вооружения и системы связи на БТРы бригады ставили сами.

3 марта Притула сообщил, что его благотворительный фонд закупил и доставляет в Украину рекордную партию в 101 БТР.