Модульная защита 6 уровней. Главное о современных бронеавтомобилях Senator, 200 которых передаст Украине Канада — инфографика NV 24 января, 17:42 Украина получит 200 бронеавтомобилей Senator (Фото:roshel.ca)

18 января во время визита в Киев министр обороны Канады Анита Ананд объявила о передаче 200 БТР Senator для Украины.

NV собрал главную информацию о них в инфографике.

Производитель бронеавтомобилей Senator – канадская компания Roshel Defence Solutions. На вооружении они состоят с 2019 года.

Инфографика: NV

Длина БТР Senator – 5,95 м, ширина – 2,34 м, высота – 2,45 м, мощность двигателя – 330 л.с., скорость – 110 км/ч, запас хода – 800 км.

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Экипаж этих БТР состоит из двух человек, они могут перевозить до 10 пассажиров.

Колесная формула Senator 4×4, платформа – Ford F-серии. Колеса имеют систему Run Flat с подкачкой на ходу.

БТР имеет модульную защиту 6 уровней, максимально способен выдерживать пули калибра 30 мм.

На его крыше можно установить боевые модули с пулеметами калибра 7,62 или 12,7 мм или 40-мм гранатомет.