Эвакуация или боевая поддержка: что умеют БТР Patria, первую партию которых получила Украина — инфографика NV

17 июля, 07:49
БТР может развить скорость до 100 км/ч (Фото: patriagroup.com)

15 июля в Украину прибыли первые бронетранспортеры Patria 6x6, которые Латвия обязалась передать ВСУ. Что это за техника, NV рассказывает в своей инфографике.

БТР Patria 6×6 — это многоцелевая бронированная машина, предназначенная для транспортировки личного состава и десантных операций. Также может быть модифицирована под санитарно-эвакуационную машину, машину боевой поддержки и тяжелый БТР.

В июле 2025 года правительство Латвии одобрило передачу 42 новых Patria 6×6 для украинской армии

Основные технические характеристики БТР Patria 6×6 :

  • Производитель: Patria Group, Финляндия
  • Скорость: до 100 км/ч
  • Дальность хода: до 700 км
  • Боевая нагрузка: 8,5 т
  • Брод: 1,5 м
  • Экипаж: 2+10
  • Колесная формула: 6x6
  • Для схемы
  • Длина: 7,5 м
  • Высота: 2,5 м
  • Ширина: 2,9 м
Инфографика: NV

Модульная конструкция автомобиля позволяет устанавливать различное вооружение: 12,7-мм пулемет, гранатомет, боевые модули с 20- или 30-мм автоматическими орудиями или 120-мм башенную минометную систему Patria Nemo.

Машина может двигаться по пересеченной местности и преодолевать водные препятствия.

БТР имеет защиту уровня STANAG 2: это означает устойчивость к взрыву 6 кг тротила под днищем, защита от бронебойных 7,62-мм пуль на расстоянии 30 м и обломков155-мм артиллерийских снарядов на расстоянии 80 м.

На автомобиль можно установить навесную динамическую защиту и усилить узащиту до уровня STANAG 4: устойчивость к взрыву 10 кг тротила под днищем, защита от бронебойных 14,5-мм пуль на расстоянии 200 м, взрыва артиллерийского155-мм снаряда на расстоянии 25 м.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Инфографика NV Война России против Украины БТР Бронетранспортер Помощь Запада Вооружение

