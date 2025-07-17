БТР может развить скорость до 100 км/ч (Фото: patriagroup.com)

15 июля в Украину прибыли первые бронетранспортеры Patria 6x6 , которые Латвия обязалась передать ВСУ. Что это за техника, NV рассказывает в своей инфографике.

БТР Patria 6×6 — это многоцелевая бронированная машина, предназначенная для транспортировки личного состава и десантных операций. Также может быть модифицирована под санитарно-эвакуационную машину, машину боевой поддержки и тяжелый БТР.

В июле 2025 года правительство Латвии одобрило передачу 42 новых Patria 6×6 для украинской армии

Основные технические характеристики БТР Patria 6×6 :

Производитель : Patria Group, Финляндия

Скорость : до 100 км/ч

Дальность хода : до 700 км

Боевая нагрузка : 8,5 т

Брод : 1,5 м

Экипаж : 2+10

Колесная формула : 6x6

Длина : 7,5 м

Высота : 2,5 м

Ширина : 2,9 м

Инфографика: NV

Модульная конструкция автомобиля позволяет устанавливать различное вооружение: 12,7-мм пулемет, гранатомет, боевые модули с 20- или 30-мм автоматическими орудиями или 120-мм башенную минометную систему Patria Nemo.

Машина может двигаться по пересеченной местности и преодолевать водные препятствия.

БТР имеет защиту уровня STANAG 2: это означает устойчивость к взрыву 6 кг тротила под днищем, защита от бронебойных 7,62-мм пуль на расстоянии 30 м и обломков155-мм артиллерийских снарядов на расстоянии 80 м.

На автомобиль можно установить навесную динамическую защиту и усилить узащиту до уровня STANAG 4: устойчивость к взрыву 10 кг тротила под днищем, защита от бронебойных 14,5-мм пуль на расстоянии 200 м, взрыва артиллерийского155-мм снаряда на расстоянии 25 м.