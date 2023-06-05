Немецкая амфибия. ФРГ готова производить в Украине, но колеблется передать ВСУ бронетранспортеры Fuchs: что это за техника 5 июня, 16:27 Сюжет NV Премиум БТР Fuchs в Афганистане (Фото:БРФБлейк)

Бронетранспортеры-амфибии Fuchs — одно из основных средств транспортировки пехоты в Бундесвере — Германия пока не хочет передавать Украине. Однако немецкий концерн Rheinmetall уже намекнул на готовность производить их в Украине.

О такой возможности в мае 2023 года заявил в интервью Bild Армин Паппергер, глава ведущего немецкого оборонно-промышленного концерна Rheinmetall.

По его словам, бронетранспортеры Fuchs в Украине может производить предприятие, которое будет создано Rheinmetall совместно с украинским государственным предприятием Укроборонпром.

Видео дня

«Мы начнем с технического обслуживания и ремонта автомобилей экстренных служб и хотим как можно быстрее производить бронированные машины, например, БТР Fuchs», — сказал Паппергер.

Ранее Паппергер подтверждал, что Rheinmetall договорился с Укроборонпромом о создании в Украине совместного предприятия, где также будут ремонтировать танки. «Контракт подписан», — подчеркивал он. По данным немецких СМИ, сотрудничество также включает техническое обслуживание и ремонт бронетехники в Украине. Параллельно стороны готовятся начать производство танков. Rheinmetall будет владеть 51% акций в новой компании и возьмет на себя управление.

Между тем власти Германии пока не решаются передать Украине свои базовые бронетранспортеры Fuchs. Летом прошлого года тогдашняя министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отвергла такую возможность, заявив, что ФРГ «должна обеспечить способность защитить себя». Позже немецкие СМИ предполагали, что в новом пакете военной помощи для Украины Берлин все же предоставит ВСУ бронетранспортеры Fuchs от Rheinmetall. Однако в июне 2023 года Bild со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщил, что вместо бронетранспортеров-амфибий Fuchs Германия планирует передать Украине бронемашины APC, которые в 6−7 раз дешевле, чем Fuchs.

NV рассказывает, что известно о знаменитых немецких БТР Fuchs.