Один из самых современных. Главное о БТРах Bulldog, которые Британия пообещала Украине
БТР Bulldog (Фото:rheinmetall-defence.com)
Великобритания, кроме 14 танков Challenger 2 и 30 САУ, передаст Украине более 100 бронированных транспортных средств, включая гусеничные БТР Bulldog.
Об этом накануне сообщила на своей странице в Twitter редактор военной редакции Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
NV собрал главное о БТРах Bulldog в инфографике.
БТР Bulldog — одна из самых современных версий бронетранспортера знаменитой серии FV430. Их производитель — британская компания Rheinmetall BAE Systems Land Limited. На вооружении они состоят с 2006 года.
Вес БТР Bulldog — 15,3 т, длина — 5,25 м, ширина — 2,8 м, высота — 2,28 м.
Мощность двигателя этого бронетранспортера — 240 л.с., скорость — 52 км/ч, запас хода — 580 км.
БТР Bulldog оборудован динамической защитой, к которому можно добавить экранированную броню для защиты от ПТРК. Также машину можно оборудовать для преодоления водных помех.
Вооружение БТР включает пулемет FN MAG калибра 7,62 мм и дымовые гранаты.
Модификации БТР Bulldog:
- командирская;
- минометная (калибр 81 мм);
- медицинско-эвакуационная;
- инженерная.