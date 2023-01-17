Один из самых современных. Главное о БТРах Bulldog, которые Британия пообещала Украине

17 января, 18:56
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БТР Bulldog (Фото:rheinmetall-defence.com)

БТР Bulldog (Фото:rheinmetall-defence.com)

Великобритания, кроме 14 танков Challenger 2 и 30 САУ, передаст Украине более 100 бронированных транспортных средств, включая гусеничные БТР Bulldog.

Об этом накануне сообщила на своей странице в Twitter редактор военной редакции Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

https://twitter.com/haynesdeborah/status/1615023057944596480

NV собрал главное о БТРах Bulldog в инфографике.

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БТР Bulldog — одна из самых современных версий бронетранспортера знаменитой серии FV430. Их производитель — британская компания Rheinmetall BAE Systems Land Limited. На вооружении они состоят с 2006 года.

Вес БТР Bulldog — 15,3 т, длина — 5,25 м, ширина — 2,8 м, высота — 2,28 м.

Мощность двигателя этого бронетранспортера — 240 л.с., скорость — 52 км/ч, запас хода — 580 км.

БТР Bulldog оборудован динамической защитой, к которому можно добавить экранированную броню для защиты от ПТРК. Также машину можно оборудовать для преодоления водных помех.

Инфографика: NV

Вооружение БТР включает пулемет FN MAG калибра 7,62 мм и дымовые гранаты.

Модификации БТР Bulldog:

  • командирская;
  • минометная (калибр 81 мм);
  • медицинско-эвакуационная;
  • инженерная.
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Великобритания Помощь армии Инфографика NV Помощь ВСУ Бен Уоллес БТР Bulldog

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