С защитой от химического оружия: что могут БТРы Bison, которые вошли в новый пакет помощи от Канады — инфографика

17 июля, 08:14
Канадский БТР Bison в Афганистане в 2000-х годах (Фото: tank-afv.com)

В новый пакет военной помощи от Канады, о котором канадское минобороны объявило 6 июня вошли универсальные бронетранспортеры Bison, предназначенные для выполнения боевых задач и перевозки военнослужащих.

В своей инфографике NV приводит главные факты об этом БТР, который, как сообщал Мілітарний, создан на базе бронированных разведывательных машин LAV-2, которые в канадской армии называются Coyote и тоже вошли в этот пакет помощи.

В отличие от Coyote, оснащенных двухместной башней с 25-мм пушкой, БТР Bison имеет только пулеметное вооружение и десантный отсек для транспортировки восьми военных.

Производит БТРы Bison канадская компания General Motors Diesel, на вооружении они находятся с 1990 года. После модернизации в 2002—2008 годах Bison получил улучшенную подвеску, возможность установки дополнительного бронирования и систему защиты от радиационного, химического и биологического оружия.

