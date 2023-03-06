Украинские бойцы ходили в глубокие рейды в Брянскую область еще в июне прошлого года — Дикий 6 марта, 18:02 Евгений Дикий рассказал, что лично знает бойцов, ходивших в рейды вглубь Брянской области РФ еще в июне 2022 года (Фото:newsbryansk.ru)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий рассказал в интервью Radio NV, что украинские бойцы ходили в глубокие рейды в Брянскую область еще в июне 2022 года.

«Я не открою секрета, если скажу, что наши Силы специальных операций и в Брянской, и в Курской, и Белгородской областях действуют уже очень давно. По российским тылам гуляет наш спецназ: взрывают там то, что нужно взорвать. Я даже знал бойцов, которые ходили в рейды в Брянскую область, причем в глубокие рейды – не 20 километров от границы, как здесь (как Русский добровольческий корпус - ред.), а на 70, на 100 километров еще в июне прошлого года», – рассказал Дикий Radio NV.

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По словам бывшего командира роты батальона Айдар, включение в такие операции российских добровольцев с военной точки зрения ничего не меняет.

«А вот с политической – может изменить. Публичное появление русских добровольцев, которые уже демонстрируют, что они имеют наглость ходить уже по российской территории, а не только по украинской, и призывают оттуда восстать против Путина — это как минимум очень сильная пощечина кремлевскому режиму», — добавил он.

2 марта российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ». В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

В сообщениях пропагандистов и местных властей фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличие «раненых и погибших», «взрыв электроподстанции».

Ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.

Командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин (Капустин) утверждает, что рейд в Брянскую область страны-агрессора был согласован с украинскими властями.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что происходящее в Брянской области — либо провокация с российской стороны, либо действия «российских партизан».

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов также сказал, что события в Брянской области внутрироссийские и Украина не имеет к ним никакого отношения.

Кремлевский режим утверждал, что в результате рейда якобы погибли двое гражданских и был ранен ребенок. Никитин сказал, что в одном из двух поселков, куда проникли его люди, произошла стрельба, но ему не известно о жертвах.

Он утверждает, что в рейде участвовало 45 человек, и многие из них входят в «подпольную партизанскую сеть» внутри России.