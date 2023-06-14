Россия выстроила линию обороны вплотную к границе Беларуси в Брянской области — спутниковые снимки 14 июня, 22:28 Линия обороны расположена в 6 километрах от границы с Украиной (Фото:Центр журналистских исследований)

Страна-агрессор Россия укрепляет свою границу — линию обороны сейчас фиксируют уже вплотную к Беларуси в Брянской области. Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

Мониторинговый проект отметил, что на спутниковых снимках Planet Lab по состоянию на 31 мая, российская линия обороны возле поселка Рябиновка в Брянской области достигает границы с Беларусью. Эта линия расположена на расстоянии 6 километров от границы с Украиной.

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Фото: Brady Africk/Twitter

Линия обороны появилась в конце декабря — начале января 2023 года, что подтверждается спутниковыми снимками.

Фортификационные сооружения состоят из противотранспортного рва шириной примерно 12 метров, а также трех рядов «зубов дракона», которые заканчиваются на расстоянии 300 метров от границы с РБ, отмечает Гаюн.

Фото: Белорусский Гаюн/Telegram

Белорусские Гаюн отмечают, что на территории Беларуси пока такой масштабной линии обороны не зафиксировано.

13 июня во время встречи с так называемыми российскими «военкорами» российский диктатор Владимир Путин сказал, что «надо укреплять границу», а Москва и другие крупные города России якобы будут защищены от атак беспилотников.