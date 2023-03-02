«Так называемая РФ — нестабильное образование». В ГУР приветствуют восстание россиян против Путина — интервью NV с Андреем Юсовым 2 марта, 19:01 Эксклюзив NV Андрей Юсов (Фото:Скриншот/YouTube/Суспільне Новини)

Российский добровольческий корпус заявил, что он действует в Брянской области, и призвал граждан РФ к бунту.

Доподлинно неизвестно, что произошло в этом регионе РФ, но российские пропагандисты сразу обвинили «диверсантов ВСУ», а диктатор Владимир Путин назвал произошедшее «терактом».

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Представитель пресс-службы ГУР Украины Андрей Юсов рассказал в интервью Radio NV, что думают о событиях в Брянской области украинские разведчики, а также о том, может ли Украина рассчитывать на сотрудничество с гражданами РФ и Беларуси, которые борются против режимов на территории своих. стран.

— Российские пропагандистские медиа распространяют информацию о том, что якобы украинская ДРГ зашла в Брянскую область. Что вам известно об этой ситуации, которую мы там имеем?

— Так называемая Российская Федерация — это очень нестабильное образование, с большим количеством внутренних конфликтов — межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социальных, политических. И сегодняшние события на территории так называемой Российской Федерации лишний раз подчеркивают это.

Есть публичные заявления Российского добровольческого корпуса о том, что они начали операцию по освобождению России. Возможно, действительно часть населения так называемой РФ начинает что-то осознавать и бороться против Путина.

Но в любом случае — это внутрироссийские события, к которым Украина не имеет отношения, поскольку Украина защищает свои границы. То, что делается на территории РФ, — это ответственность режима Путина и Российской Федерации. И если часть россиян восстала сегодня против Путина, то в конце концов это можно только приветствовать.

— Что мы знаем об этом Российском добровольческом корпусе? Они действительно с желтыми лентами, как у украинских военных. Говорят о том, что пришли для того, чтобы освобождать Россию. И говорят, что не воюют с гражданскими. Что нам известно об этом корпусе?

— Известно, что это люди, которые с оружием в руках сражаются против режима Путина, против рашистов и осуждают рашистскую агрессию против Украины. Известно также, что это граждане Российской Федерации. Это этнические россияне, представители других народов в так называемой РФ. То есть это одна из тех сил, которые, очевидно, будут менять будущую конфигурацию пост-путинской России.

— Сначала говорили, что в срочном порядке Путин будет созывать совет безопасности. Затем его спикер этот, Песков сказал, что заседание будет завтра. Как российская пропаганда может использовать этот случай с ДРГ?