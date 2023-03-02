«Вы перебухали?» Военный эксперт прокомментировал провокационный бред РФ по поводу «диверсантов» в Брянской области 2 марта, 14:30 Эксклюзив NV Представитель Сил специальных операций на фото не имеет отношения к описанному в материале инциденту (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины / Facebook)

«Наши диверсанты зашли, чтобы сделать какую-то военную операцию — тихо зашел, тихо ушел. А потом «расстреляли школьный автобус, изнасиловали «девочку», взяли заложников»… Не судите по себе! <...> Это просто капец. Трудно что-либо противопоставить. Какие аргументы? Хочется просто сказать: «Что вы несете? Вы что, больны? Перебухали?» — говорит Гетман.

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Военный аналитик знаком с представителями Сил специальных операций и убежден, что они совершить такого не могли.

«Если был обстрелян школьный автобус, это точно не мы. Знаю лично людей, каким-то образом причастных к Силам специальных операций. Проще говоря, у меня много еще из предыдущей службы людей, которых мы называем диверсантами. У них есть плюсы, минусы, сложности с характером, но там есть и кодекс чести, который они не нарушают. Они в любом случае не открыли бы огонь по гражданскому, а тем более по школьному автобусу. Это сразу говорит, что это ложь РФ».

2 марта российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

При этом пропагандисты и представители местных властей путаются в своей лжи: сначала сообщалось, что диверсанты взяли заложников, расстреляли школьный автобус и убили девочку. Однако вскоре убитая девочка удивительным образом воскресла.

В то же время российский добровольческий корпус заявил, что он уже в Брянской области, и призвал граждан РФ к бунту.