Бутусов убежден, что вертолеты и самолеты в Брянской области сбили украинские военные 13 мая, 16:15 В Брянской области новая «бавовна» (Фото:Радио Свобода)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов прокомментировал падение нескольких вертолетов и самолетов в Брянской области. Журналист убежден, что летательные аппараты на территории РФ сбила украинская ПВО.

«Историческая победа противовоздушной обороны ВС Украины в небе над Россией! В одном бою, в блестяще организованной засаде, украинская зенитно-ракетная система уничтожила сразу четыре российских боевых машины! Сбит новейший российский истребитель Су-35С, бомбардировщик Су-34 и два вертолета Ми-8» — пишет Бутусов в Facebook.

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Журналист отмечает, что судя по обнародованному видео, все эти цели шли на значительной высоте, и были внезапно уничтожены зенитными ракетами большой дальности, не успев совершить противоракетный маневр. Ракеты поражали российские самолеты и вертолеты из носовой части, поэтому россияне распространяют информацию, что все экипажи уничтожены, добавил он.

По словам Бутусова, стоимость самого современного российского серийного Су-35С по экспортному контракту с Китаем составляет 104 миллиона долларов за один самолет, то есть по имеющимся экспортным ценам в бою уничтожена российская боевая техника на сумму около 200 миллионов долларов. Отдельно он подчеркун, что также уничтожены пилоты, подготовка которых не только дорого стоит, но и требует многих лет.

«Последний раз такие потери в одном бою российская авиация понесла 30 июля 1970 года. Тогда авиация Израиля провела операцию „Римон-20“, в ходе которой в одном бою были уничтожены одновременно 4 российских истребителя Миг-21, 3 пилота были ликвидированы, еще один Мог был поврежден. Израильтяне потерь в самолетах и пилотах не имели, один их истребитель также был поврежден. Теперь ВСУ вписали в мировую историю свой уникальный подвиг», — добавил он.

Бутусов также подчеркнул, что россияне потеряли господство в воздухе над Брянщиной и это сражение значительно ограничит террористические действия российской авиации.

В субботу, 13 мая, в Брянской области упали сразу несколько вертолетов и самолетов ВС РФ. По данным СМИ и прокремлевских военкоров, были сбиты два вертолета Ми-8 и два российских самолета. По меньшей мере четверо пилотов погибли.

Власти страны-агрессора РФ ввели в Брянской области план Перехват. Правоохранители разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к падению российской техника.