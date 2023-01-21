Авиакатастрофа в Броварах. Первые результаты расследования можем получить в ближайшее время — представитель Зеленского в Раде 21 января, 16:53 18 января вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома в Броварах (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Первые результаты расследования катастрофы вертолета в Броварах Киевской области могут появиться в конце следующей недели. Сейчас идет расследование.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский в эфире телемарафона в субботу, 21 января.

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«Еще идет расследование. Рассматриваются по версии СБУ несколько главных факторов, поэтому еще рано говорить о причинах. Я думаю, что в ближайшее время, возможно, даже на днях, мы получим более-менее понятную картину произошедшего», — сказал он.

На уточняющий вопрос, можно ли рассчитывать на конец следующей недели, Вениславский ответил: «Надеюсь».

21 января в Киеве простились с погибшими руководителями Министерства внутренних дел.

Крушение вертолета в Броварах: что известно

Вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

Поисково-спасательные работы закончены, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей.

Погибли все десять человек, которые находились в вертолете ( ранее сообщалось о девяти): шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области.

ранее сообщалось о девяти): шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области. Причины катастрофы пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ( бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.