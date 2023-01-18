В ОП уточнили количество погибших и раненых в результате падения вертолета в Броварах

18 января, 13:42
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Количество раненых возросло до 30 человек, 12 из них — дети (Фото:Nacho Doce/Reuters)

Количество раненых возросло до 30 человек, 12 из них — дети (Фото:Nacho Doce/Reuters)

По уточненным данным, в результате падения вертолета в Броварах с руководством МВД на борту погибли 16 человек.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram.

По его словам, среди погибших — трое детей.

Тимошенко добавил, что ранения получили 30 человек, в том числе 12 детей.

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https://www.youtube.com/watch?v=6RoCGbaaNRk&t=216s

В пресс-службе ГСЧС добавили, что на данный момент проводится разбор плит перекрытия между 1 и 2 этажами и кровлей детского сада.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

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Авиакатастрофа в Броварах: что известно

  • Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале города Бровары Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.
  • Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа.
  • Всего погибли 16 человек, из них — трое детей.
  • Причины катастрофы пока неизвестны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
  • В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma (бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Авиакатастрофа Бровары Крушение

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