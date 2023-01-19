Авиакатастрофа в Броварах: шесть пострадавших, получивших сильные ожоги, готовят для отправки на лечение за границу 19 января, 11:48 18 января в Броварах упал вертолет с руководством МВД, задев здание детского сада. Погибли 14 человек, 25 пострадавших госпитализировали (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Шесть человек, которые получили сильные ожоги в результате крушения вертолета в Броварах 18 января, готовят к отправке на лечение за границей.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в эфире национального телемарафона.

По ее словам, после трагедии часть пострадавших госпитализировали в больницу Броваров, а часть перевели в Киевский ожоговый центр.

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«Они самые тяжелые и сложные, но никто из них не находится ни в критическом, ни в угрожающем состоянии. Они получают полноценное лечение, которое определено протоколом. Мы готовим шесть пациентов из ожогового центра — это дети и взрослые — для дальнейшего лечения за рубежом», — уточнила Микичак.

Она не уточнила, в какие страны будут перевезены пострадавшие. Замминистра здравоохранения отметила, что «с первых часов трагедии активно откликнулись ожоговые центры Польши, Австрии, Чехии и США».

Глава Киевской областной военной администрации Дмитрий Кулеба уточнил в своем Telegram, что в больницах остаются 16 человек, пострадавших в результате крушения вертолета в Броварах. Шесть из них — дети.

Другие пострадавшие получают лечение амбулаторно.

Крушение вертолета в Броварах: что известно

Вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

По состоянию на 15:45 18 января поисково-спасательные работы закончены, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку в одну из «горячих точек» в Харьковской области.

Причины катастрофы пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ( бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.

бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве. Временно исполняющим обязанности главы МВД стал руководитель Нацполиции Игорь Клименко.