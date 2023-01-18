На месте падения вертолета в Броварах обнаружены тела 14 человек, среди которых один ребенок — ГСЧС 18 января, 15:42 В результате трагедии пострадали 25 человек, среди которых 11 детей (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В ГСЧС уточнили информацию о числе погибших в результате падения вертолета в Броварах Киевской области. По данным на 15:00, на месте трагедии обнаружены тела 14 человек, среди которых один ребенок.

«По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них один ребенок и девять находившихся на борту», — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Telegram.

Видео дня

По их данным, травмировано 25 человек, среди которых 11 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале города Бровары утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа.

Причины катастрофы пока неизвестны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.