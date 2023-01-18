Падение вертолета в Броварах: количество погибших детей возросло до четырех, судьба еще одного ребенка остается неизвестной — ГСЧС 18 января, 14:37 В результате крушения вертолета в Броварах погибли четыре ребенка, воздушное судно задело здание детского сада (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Количество погибших в результате крушения вертолета в Броварах утром 18 января возросло до 17 человек, среди них — четверо детей.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на месте падения воздушного судна продолжаются поисково-спасательные работы в здании детского сада.

Судьба одного ребенка остается неизвестной.

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Там уточнили, что травмированы 25 человек, в том числе 11 детей.

Вместе с тем, позже мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что по уточненным данным среди погибших только один ребенок.

«Среди погибших только один ребенок. На месте работают судмедэксперты, поэтому информацию будем обновлять», — отметил он.

Ранее сообщалось о 16 погибших, среди которых трое детей, и 30 пострадавших.

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале города Бровары Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа.

Причины катастрофы пока неизвестны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ( бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.