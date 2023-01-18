«Вертолет кружил, горел». Жители Броваров рассказали подробности авиакатастрофы, в которой погибло руководство МВД и дети 18 января, 12:54 Вертолет упал вблизи детского сада (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Жительница Броваров рассказала подробности авиакатастрофы, в которой в среду, 18 января, погибло руководство МВД Украины и дети.

«Вертолет кружил, горел и полетел в ту сторону. Я так поняла, выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь — десятиэтажное», — сказала Суспільному жительница дома, расположенного неподалеку от садика, где утром упал вертолет.

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Еще один житель города заявил, что паника у детей была очень сильной.

«Дали конфет, успокоили их, записали имена, потом передали воспитателям и родителям», — говорят жители.

Утром в среду, 18 января, в жилом квартале в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД Украины.

Среди 18 погибших в результате крушения — министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего известно о 18 погибших, из них трое детей.