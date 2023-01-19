В день катастрофы в Броварах Зеленский должен был провести заседание Ставки — Данилов 19 января, 23:04 Алексей Данилов (Фото:rnbo.gov.ua)

В день крушения вертолета ГСЧС в Броварах президент Владимир Зеленский должен был проводить заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу Говорить великий Львів в четверг, 19 января.

«Я могу сказать, что президент страны вчера должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего в 10:00. Обычно мы этого никогда не афишируем. Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы в 10 часов на эту ставку. Крайнее смс я от него получил в 08:07, и буквально спустя считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа», — сказал он.



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Данилов добавил, что сейчас продолжается следствие, устанавливаются обстоятельства катастрофы. Он призвал до окончательных выводов не распространять никаких неофициальных версий, потому что это чувствительная тема: «Мы должны говорить фактами… Мы обязательно получим ответ, что и почему случилось».

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 19 января, сообщил, что провел очередное заседание Ставки. В нем принял участие исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель Нацполиции Игорь Клименко.



Крушение вертолета в Броварах: что известно

Вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

Поисково-спасательные работы закончены, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей.

Погибли все десять человек, которые находились в вертолете ( ранее сообщалось о девяти людях): шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области.

ранее сообщалось о девяти людях): шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области. Причины катастрофы пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ( бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.

бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве. Временно исполняющим обязанности главы МВД стал руководитель Нацполиции Игорь Клименко.